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«ПСЖ» предложил 70 млн евро за Бернарду Силву

 
25 Августа 2022 • 00:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

«Пари Сен-Жермен» предпринял попытку приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Главным претендентом на португальца долгое время считалась «Барселона», однако «ПСЖ» решил перехватить игрока, воспользовавшись финансовым преимуществом. Сделать это, впрочем, пока не удалось: по информации L’Equipe, «Манчестер Сити» отклонил предложение парижан на сумму около 70 млн евро. Силву привлекает проект французского гранда, однако он не будет настаивать на трансфере, так как доволен положением в своём нынешнем клубе и уважает решение руководства.

Как сообщалось ранее, «горожане» оценивают Бернарду Силву в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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