Икарди договорился с новым клубом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди готов продолжить карьеру в Турции.

29-летний форвард, не входящий в планы наставника «ПСЖ» Кристофа Галтье, с прошлой недели ведёт переговоры с «Галатасараем». Согласно информации от журналиста Лоика Танзи, аргентинец сказал «да» турецкому клубу, и теперь дело за «ПСЖ» – в настоящий момент спортивный директор парижан Луиш Кампуш обговаривает с «Галатасараем» детали сделки. В скором времени стороны могут подписать арендный договор, в котором будет предусмотрена опция выкупа.

В подписании Мауро Икарди также была заинтересована итальянская «Монца». Кроме того, кандидатура игрока, по слухам, предлагалась «Манчестер Юнайтед».