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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монако» оценил игру команды против «ПСЖ»

 
29 Августа 2022 • 06:36 Комментировать
ПСЖ
1:1
Монако
окончен

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман пообщался с представителями СМИ после поединка с «ПСЖ» в четвертом туре Лиги 1. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Доволен ли я игрой? Это как раз подходящее слово. Хотя результат мог сложиться как в нашу, так и в их пользу. У соперника были возможности, чтобы добиться победы. Но я рад видеть сплоченность и дисциплину у своих подопечных. Парни провели отличный матч и придерживались плана на игру», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

После четырех сыгранных туров монегаски занимают 12-е место в таблице чемпионата Франции, а парижане продолжают лидировать.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Филипп Клеман
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