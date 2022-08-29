Тренер «Монако» оценил игру команды против «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман пообщался с представителями СМИ после поединка с «ПСЖ» в четвертом туре Лиги 1. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Доволен ли я игрой? Это как раз подходящее слово. Хотя результат мог сложиться как в нашу, так и в их пользу. У соперника были возможности, чтобы добиться победы. Но я рад видеть сплоченность и дисциплину у своих подопечных. Парни провели отличный матч и придерживались плана на игру», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

После четырех сыгранных туров монегаски занимают 12-е место в таблице чемпионата Франции, а парижане продолжают лидировать.