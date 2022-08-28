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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин сделал результативную передачу - «Монако» ведёт в игре с «ПСЖ»

 
28 Августа 2022 • 22:51 Комментировать
ПСЖ
0:1
Монако
1 1.20 X 7.30 2 12.00
2-й тайм

В заключительном и центральном матче четвертого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» принимает у себя дома «Монако», и после первого тайма пока что проигрывает клубу, который взрастил и воспитал Килиана Мбаппе.

Единственный пока что в этой игре мяч был забит с подачи российского форварда Александра Головина - именно он на 20-й минуте игры бросил в прорыв Кевина Фолланда, который сумел реализовать опасный момент, переиграв в непосредственной дуэли не угнавшегося за ним Серхио Рамоса и итальянского кипера парижан Джанлуиджи Доннарумму.

Следить за событиями матча между «ПСЖ» и «Монако» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин
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ПСЖ МОНАКО
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окончен Лорьян 2:1 Клермон
окончен Ницца 0:3 Марсель 2.75 3.45 2.50
окончен Брест 0:7 Монпелье 1.88 3.65 4.05
окончен Труа 3:1 Анже 2.45 3.30 2.90
окончен Реймс 1:1 Лион 4.20 4.00 1.75
Идет 62 минута ПСЖ 0:1 Монако 1.20 7.30 12.00
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Сегодня, 28 Августа
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