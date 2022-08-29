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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти потрясён игрой «Монако» против «ПСЖ»

 
29 Августа 2022 • 00:55 Комментировать (1)
ПСЖ
1:1
Монако
окончен

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отдал должное соперникам, отнявшим у парижан первые очки с начала сезона (1:1).

«Думаю, мы были немного потрясены физическим аспектом их игры. Современный футбол – это множество единоборств, и если ты преуспеваешь в них, то у тебя больше шансов на успех. Игроки «Монако» были очень хороши в этом аспекте. Они крайне сильны в дуэлях, мощны физически, что доставило нам немало проблем. Хорошо, что такая команда будет представлять Францию в еврокубках», – заявил в послематчевом интервью итальянский хавбек.

С 10 набранными очками после четырёх туров «ПСЖ» делит первую строчку в Лиге 1 с «Марселем» и «Лансом». «Монако» располагается лишь на 12-м месте с 5 баллами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Марко Верратти
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 01:15
Поменьше бы ты пи.дел, особенно с судьями. .
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окончен Реймс 1:1 Лион 4.20 4.00 1.75
окончен ПСЖ 1:1 Монако 1.20 7.30 12.00
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