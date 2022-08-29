Верратти потрясён игрой «Монако» против «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отдал должное соперникам, отнявшим у парижан первые очки с начала сезона (1:1).

«Думаю, мы были немного потрясены физическим аспектом их игры. Современный футбол – это множество единоборств, и если ты преуспеваешь в них, то у тебя больше шансов на успех. Игроки «Монако» были очень хороши в этом аспекте. Они крайне сильны в дуэлях, мощны физически, что доставило нам немало проблем. Хорошо, что такая команда будет представлять Францию в еврокубках», – заявил в послематчевом интервью итальянский хавбек.

С 10 набранными очками после четырёх туров «ПСЖ» делит первую строчку в Лиге 1 с «Марселем» и «Лансом». «Монако» располагается лишь на 12-м месте с 5 баллами в активе.