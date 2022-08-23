«Наполи» завершает сделку по Навасу

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас очень близок к переходу в «Наполи». По информации от Repubblica, неаполитанский клуб в данный момент завершает сделку по трансферу костариканца. Напомним, что в обратном направлении в «ПСЖ» должен последовать хавбек Фабиан Руис, у которого остался всего год по контракту с итальянским клубом.

«Наполи» этим летом лишился своего основного голкипера Давида Оспины, который ушёл свободным агентом. Команда Лучано Спаллетти рассматривала разные варианты на замену колумбийцу, включая Кепу Аррисабалагу из лондонского «Челси». В конечном итоге «Наполи» остановил свой выбор на Навасе, который не хочет быть вторым номером в «ПСЖ».