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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» завершает сделку по Навасу

 
23 Августа 2022 • 11:45 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
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28.08 21:45

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас очень близок к переходу в «Наполи». По информации от Repubblica, неаполитанский клуб в данный момент завершает сделку по трансферу костариканца. Напомним, что в обратном направлении в «ПСЖ» должен последовать хавбек Фабиан Руис, у которого остался всего год по контракту с итальянским клубом.

«Наполи» этим летом лишился своего основного голкипера Давида Оспины, который ушёл свободным агентом. Команда Лучано Спаллетти рассматривала разные варианты на замену колумбийцу, включая Кепу Аррисабалагу из лондонского «Челси». В конечном итоге «Наполи» остановил свой выбор на Навасе, который не хочет быть вторым номером в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Кейлор Навас Трансферы футбола - лето 2022
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ФИОРЕНТИНА НАПОЛИ
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