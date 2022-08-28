«ПСЖ» запланировал два подписания на последние дни трансферного окна

«Пари Сен-Жермен» намерен провернуть ещё две сделки после покупки хавбека «Наполи» Фабиана Руиса.

Испанец согласовал переход в «ПСЖ» – официальное объявление о трансфере запланировано на ближайшие дни. Впрочем, на этом парижане не останавливаются: как сообщает издание Le Parisien, в последние дни трансферного окна клуб собирается пригласить ещё двух игроков – правого центрального защитника и дублёра на позицию Неймара в атаке.

Этим летом «ПСЖ» уже оформил приобретения Витиньи из «Порту», Ренату Саншеша из «Лилля» и Норди Мукиэле из «РБ Лейпцига». Также у «Реймса» был арендован Уго Экитике.