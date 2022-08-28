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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монако»: «Игроки «ПСЖ» будто ходят по воде»

 
28 Августа 2022 • 07:02 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.20 X 7.30 2 12.00
Через 13 ч. 49 мин.

Наставник «Монако» Филипп Клеман высказался о предстоящем поединке против «ПСЖ» в рамках четвертого тура Лиги 1.

«У соперника отличный состав, они выдали прекрасный старт в чемпионате Франции. Эта команда сейчас находится в великолепной форме, они как будто ходят по воде. Чтобы добиться положительного результата, нам нужно будет провести против них свой лучший матч», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Поединок состоится в Париже сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что в составе «Монако» выступает российский хавбек Александр Головин.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Филипп Клеман
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28.08  21:45 ПСЖ ... Монако 1.20 7.30 12.00
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