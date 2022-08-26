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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта дал чёткий ответ «ПСЖ» по трансферу Шкриньяра

 
26 Августа 2022 • 21:51 Комментировать (1)
Лацио
2:1
Интер Милан
1 4.10 X 3.85 2 1.85
2-й тайм

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта, похоже, поставил точку в разговорах об уходе центрального защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

- Милан Шкриньяр не уйдет и точно останется с нами. Владельцы приняли решение отклонить все запросы со стороны «Пари Сен-Жермен», - приводит слова Маротты инсайдер Фабрицио Романо. - Я могу подтвердить, что он ключевой для нас футболист, и он останется с нами.

27-летний Шкриньяр оценивается в 65 миллионов евро. В «Интере» он играет с 2017 года, после текущего сезона словак может стать свободным агентом. В стартовавшем чемпионате Италии Шкриньяр провел два матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022 Беппе Маротта
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Августа 2022 в 22:02
Четко...
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