Маротта дал чёткий ответ «ПСЖ» по трансферу Шкриньяра

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта, похоже, поставил точку в разговорах об уходе центрального защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

- Милан Шкриньяр не уйдет и точно останется с нами. Владельцы приняли решение отклонить все запросы со стороны «Пари Сен-Жермен», - приводит слова Маротты инсайдер Фабрицио Романо. - Я могу подтвердить, что он ключевой для нас футболист, и он останется с нами.

27-летний Шкриньяр оценивается в 65 миллионов евро. В «Интере» он играет с 2017 года, после текущего сезона словак может стать свободным агентом. В стартовавшем чемпионате Италии Шкриньяр провел два матча.