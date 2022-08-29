«ПСЖ» доминирует во Франции по количеству попаданий в штангу

В очередном своем матче в Лиге 1 «ПСЖ» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Монако». Все могло сложиться иначе, если бы Лионель Месси, а затем Килиан Мбаппе были бы чуть точнее в рамках одного игрового эпизода - но они дважды подряд попали в штангу. В общей же сложности игроки «ПСЖ» уже 27 раз с начала прошлого сезона попадали в штанги ворот, и это как минимум на 11 раз больше, чем у ближайшего преследователя по этому параметру.

Эта статистика подчеркивает гигантское преимущество, которое имеет парижский клуб во внутреннем чемпионате, особенно по количеству атакующих действий. Ведь очевидно, чтобы попасть в штангу, сперва надо пробить по воротам, и, если у «ПСЖ» такое преимущество по штангам, то, следовательно, и по воротам они бьют намного чаще.