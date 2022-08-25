Навас ведёт переговоры о расторжении контракта с «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас ведёт переговоры со своим клубом о расторжении контракта. По информации от журналиста Адриена Гренье, костариканец должен получить от французского клуба компенсацию в размере 7-8 миллионов евро.

Напомним, что Навас в ближайшее время должен стать футболистом «Наполи». Кейлор подпишет с итальянским клубом контракт на два года с возможностью продления ещё на год.

Навас не хочет оставаться в «ПСЖ» и исполнять роль сменщика Джанлуиджи Доннаруммы. Ранее главный тренер французов Кристоф Галтье заявил, что итальянец будет его первым выбором в новом сезоне.