«Манчестер Сити» установил ценник на Бернарду Силву, которого пытается купить «ПСЖ»

«Манчестер Сити» готов провести переговоры по продаже Бернарду Силвы, если поступит приемлемое предложение.

Сегодня французские СМИ сообщили о поступившем от «ПСЖ» предложении по Силве в размере 70 млн евро – «горожане» отказались продавать португальца. По информации журналиста Маттео Моретто, английский гранд требует за 28-летнего игрока около 90 млн евро. Наставник Хосеп Гвардиола считает атакующего хавбека одним из важнейших футболистов своей команды, поэтому крайне не одобряет данный трансфер.

В подписании Бернарду Силвы также заинтересована «Барселона», однако каталонцам будет трудно найти средства на дорогостоящего полузащитника до закрытия трансферного окна.