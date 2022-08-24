Стало известно, сколько будет платить Икарди «Галатасарай»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди готовится к новому этапу карьеры.

Аргентинец не пригодится новому наставнику «ПСЖ» Кристофу Галтье, поэтому вот-вот отправится в аренду в «Галатасарай». Как сообщалось ранее, Икарди уже дал согласие на переезд в Турцию. Переговоры между клубами продолжаются, и, согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Галатасарай» готов платить 29-летнему нападающему 3-4 млн евро в год из 10 млн, которые игрок зарабатывает в Париже. Остальную сумму продолжит выплачивать французский гранд.

Мауро Икарди не принял участия ни в одном из матчей «ПСЖ» в текущем сезоне. В прошлой кампании аргентинец появился на поле 30 раз, отметившись пятью голами.