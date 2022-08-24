Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, сколько будет платить Икарди «Галатасарай»

 
24 Августа 2022 • 21:44 Комментировать
Трабзонспор
...
Галатасарай
1 2.20 X 3.55 2 3.10
28.08 21:45

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди готовится к новому этапу карьеры.

Аргентинец не пригодится новому наставнику «ПСЖ» Кристофу Галтье, поэтому вот-вот отправится в аренду в «Галатасарай». Как сообщалось ранее, Икарди уже дал согласие на переезд в Турцию. Переговоры между клубами продолжаются, и, согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Галатасарай» готов платить 29-летнему нападающему 3-4 млн евро в год из 10 млн, которые игрок зарабатывает в Париже. Остальную сумму продолжит выплачивать французский гранд.

Мауро Икарди не принял участия ни в одном из матчей «ПСЖ» в текущем сезоне. В прошлой кампании аргентинец появился на поле 30 раз, отметившись пятью голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРАБЗОНСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» покроет всю зарплату Байи
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» объявил о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» официально
21:53 · Италия. Серия А
Милик будет зарабатывать в «Ювентусе» 3,5 млн в год
21:44 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько будет платить Икарди «Галатасарай»
21:21 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил 50 млн евро за Пакета
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Николя Пепе во французский клуб
20:43 · Франция. Лига 1
Рамос жаждет попасть на чемпионат мира
20:18 · Франция. Лига 1
Икарди договорился с новым клубом
17:51 · Франция. Лига 1
​Стало известно, как УЕФА накажет «ПСЖ» за нарушение правил финансового fair play 2
16:16 · Италия. Серия А
​Кейлор Навас на днях пройдёт медосмотр перед трансфером в «Наполи»
15:55 · Франция. Лига 1
Икарди и Дракслер не хотят уходить из «ПСЖ», не получив положенную зарплату по оставшемуся контракту
15:05 · Англия. Премьер-лига
Сиссе позвал Роналду в «Марсель»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» будет покрывать большую часть зарплаты Байи
14:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» — не приоритет для Ганаго
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» планирует заключить контракт с бывшим защитником «Монако»
Все новости
Рекомендуем