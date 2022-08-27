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Англия. Чемпионшип

«ПСЖ» отдал своего вундеркинда в «Сандерленду»

 
27 Августа 2022 • 15:36 Комментировать
Сандерленд
0:0
Норвич
1 3.25 X 3.40 2 2.25
2-й тайм

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю скоро станет новичком «Сандерленда». По информации от журналиста Фабрицио Романо, молодой француз будет отдан в аренду с правом выкупа в размере 5 миллионов евро.

Мишю за всю карьеру лишь 6 раз появлялся на поле в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции. 19-летний полузащитник в этих поединках сумел отличиться одной результативной передачей.

Напомним, что «Сандерленд» лишь недавно вернулся в Чемпионшип из третьего дивизиона. В данный момент «черные коты» идут на третьем месте в турнирной таблице турнира. Ещё в сезоне-2016/17 команда выступала в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022 Эдуар Мишю
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