«ПСЖ» отдал своего вундеркинда в «Сандерленду»

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю скоро станет новичком «Сандерленда». По информации от журналиста Фабрицио Романо, молодой француз будет отдан в аренду с правом выкупа в размере 5 миллионов евро.

Мишю за всю карьеру лишь 6 раз появлялся на поле в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции. 19-летний полузащитник в этих поединках сумел отличиться одной результативной передачей.

Напомним, что «Сандерленд» лишь недавно вернулся в Чемпионшип из третьего дивизиона. В данный момент «черные коты» идут на третьем месте в турнирной таблице турнира. Ещё в сезоне-2016/17 команда выступала в Английской премьер-лиге.