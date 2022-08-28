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Чемпионат Франции. Лига 1

Голевая передача Головина позволила «Монако» набрать очки в гостях у суперзвёздного «ПСЖ»

 
28 Августа 2022 • 23:44 Комментировать (1)
ПСЖ
1:1
Монако
окончен

В матче четвёртого тура Лиги 1 «Монако» гостил у «ПСЖ».

Протокол игры  
ПСЖ1:1Монако
  20'Фолланд Кевин (0:1)
(1:1) Неймар70'  
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос Маркос 87' (Мукиэле Норди ( 87') Кимпембе Преснел  77'Хакими АшрафМендеш НунуСаншеш Ренату 63' (Данилу Перейра ( 63') Верратти Марко  86'Месси Лионель 86' (Сарабия Пабло ( 86') Неймар  5'Мбаппе Килиан
Запасные: Экитик ЮгоПаредес ЛеандроБернат ХуанЗаир-Эмери УорренДиалло АбдуНавас Кейлор
Нюбель АлександрДисаси АксельБадьяшиль Бенуа  90'Марипан ГильермоАгилар РубенКайо ЭнрикеФофана ЮссуфГоловин Александр 64' (Эмболо Брель ( 64') Камара Мохамед VII  55' 74' (Лукас Жан ( 74') Фолланд Кевин 25' (Аклиоче Махнес ( 25'  40'Минамино Такуми 64') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс ИсмаилЖелсон МартиньшСарр МалангМагасса СунгутуДидийон Томас
28 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Вот и подоспело первое серьёзное испытание для «ПСЖ», сметающего Лигу 1 с лица земли. В прошлом туре, правда, парижане уже унизили «Лилль» - 7:1, но «доги» прям вышли на поле с мыслью проиграть, совсем не сопротивлялись и не были на себя похожи. Не повторить подобную ошибку предстояло Александру Головину и его «Монако». В этом сезоне Лиги 1 Месси – Неймар – Мбаппе ещё не забивали меньше 5 (!) мячей за матч.

Ураганная связка Парижа естественно появилась на поле с первых минут. Совсем малочисленную полузащиту представили Саншеш и Верратти, а по краям Месси, Неймару и Мбаппе помогали Мендеш и Хакими. Невероятно мощный состав Парижа дополнили Рамос, Кимпембе, Маркиньос и Доннарумма. И вот против всего этого великолепия звёзд «ПСЖ» с первых минут вышел Александр Головин. И составил достойнейшую конкуренцию.

У «ПСЖ» за первый тайм всего один удар в створ и всего один момент, который случился перед самым перерывом. Мбаппе перехватил мяч и разогнал атаку передачей на Месси. Лео метров с 17 пальнул в штангу, а потом этот же приём повторил подоспевший на добивание Килиан. Вот и всё за первые 45 минут, а «Монако» к тому времени уже вело в счёте. И ассист на счету Саши Головина: россиянин умнейшей передачей бросил в прорыв Фолланда, Кевин влетел в штрафную площадь и из-под Рамоса пробил под штангу – 0:1.

Ещё интереснее стало, когда с атак «Монако» начался второй тайм. Бен-Йеддер простил хозяев, просто не попав по мячу, прыгая напротив пустого угла. Потом Виссам взял чуть выше «девятки», а Париж молчал, но постепенно инициативу перехватывал. И на 70-й минуте кольнул очень больно. Марипан пяткой зацепил Неймара на левом углу штрафной площади. Бастьен сбегал лично посмотреть повтор и указал на «точку». Пенальти вышел бить сам пострадавший – разбежался Неймар и точным ударом в угол счёт сравнял – 1:1.

Пободрее заиграли хозяева, «Монако» опустился к своим воротам и стал удерживать ничью. Получалось не допускать много моментов, но шансы у «ПСЖ» всё-таки были и опять звенел каркас. Хакими мощно приложился, сотряс правую штангу, а Месси не смог просчитать отскок. Был ещё опасный удар Мбаппе в ближний угол, но Нюбель отвёл угрозу после выстрела Килиана.

«Монако» удержал ничью в Париже и оформил первую потерю очков для звёздного «ПСЖ». Месси и компания продолжают лидировать в чемпионате, но уже не единолично, а мы отмечаем голевую передачу Александра Головина.

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Монако ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 00:14
Полезный матч для ПСЖ... Старухе приготовится...
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окончен Реймс 1:1 Лион 4.20 4.00 1.75
окончен ПСЖ 1:1 Монако 1.20 7.30 12.00
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