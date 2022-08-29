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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе – худший игрок матча «ПСЖ» против «Монако»

 
29 Августа 2022 • 00:09 Комментировать (1)
ПСЖ
1:1
Монако
окончен

Согласно оценке статистического алгоритма, нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был худшим на поле в матче против «Монако».

Парижане допустили первую осечку в сезоне, не сумев одолеть монегасков в родных стенах (1:1). Единственный гол «ПСЖ» забил Неймар, реализовавший пенальти.

Портал SofaScore оценил выступление Мбаппе в 6,3 балла – худший показатель среди всех игроков, вышедших в старте. Мбаппе чаще всех бил по воротам (9 раз), но только трижды попал в створ, а также упустил два явных голевых шанса. Кроме того, из шести попыток француза обыграть оппонентов на дриблинге успехом завершились лишь две. В общей сложности звёздный форвард выиграл только два единоборства из 11.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 00:15
Да... Негр, вернись на землю...
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окончен Реймс 1:1 Лион 4.20 4.00 1.75
окончен ПСЖ 1:1 Монако 1.20 7.30 12.00
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