Мбаппе – худший игрок матча «ПСЖ» против «Монако»

Согласно оценке статистического алгоритма, нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был худшим на поле в матче против «Монако».

Парижане допустили первую осечку в сезоне, не сумев одолеть монегасков в родных стенах (1:1). Единственный гол «ПСЖ» забил Неймар, реализовавший пенальти.

Портал SofaScore оценил выступление Мбаппе в 6,3 балла – худший показатель среди всех игроков, вышедших в старте. Мбаппе чаще всех бил по воротам (9 раз), но только трижды попал в створ, а также упустил два явных голевых шанса. Кроме того, из шести попыток француза обыграть оппонентов на дриблинге успехом завершились лишь две. В общей сложности звёздный форвард выиграл только два единоборства из 11.