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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» и «Наполи» согласовали стоимость трансфера Фабиана Руиса

 
27 Августа 2022 • 20:36 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
1 3.35 X 3.60 2 2.10
28.08 21:45

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

26-летний испанец должен прибыть в Париж уже в начале новой недели. Клубы договорились о стоимости сделки – 22 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов, сообщает RaiSport. Впрочем, одну деталь ещё предстоит урегулировать: «ПСЖ» хочет поделить выплату на четыре части, с чем не согласны в «Наполи».

Фабиан Руис отыграл за неаполитанцев 166 матчей во всех турнирах, записав себе в актив 22 забитых мяча и 15 результативных передач. Действующий контракт хавбека истекает следующим летом, с чем и связана довольно невысокая трансферная стоимость.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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28.08  21:45 Фиорентина ... Наполи 3.35 3.60 2.10
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