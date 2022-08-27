«ПСЖ» и «Наполи» согласовали стоимость трансфера Фабиана Руиса

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

26-летний испанец должен прибыть в Париж уже в начале новой недели. Клубы договорились о стоимости сделки – 22 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов, сообщает RaiSport. Впрочем, одну деталь ещё предстоит урегулировать: «ПСЖ» хочет поделить выплату на четыре части, с чем не согласны в «Наполи».

Фабиан Руис отыграл за неаполитанцев 166 матчей во всех турнирах, записав себе в актив 22 забитых мяча и 15 результативных передач. Действующий контракт хавбека истекает следующим летом, с чем и связана довольно невысокая трансферная стоимость.