Бернарду Силва недоволен сорвавшимся переходом в «ПСЖ»

По информации источника, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предпочёл бы перебраться в «Пари Сен-Жермен».

На днях стало известно, что французский гранд предложил за португальца около 70 млн евро, на что «горожане» ответили отказом. Как сообщает журналист Данкан Кастлз, Силва недоволен тем, что ему не позволили перейти в «ПСЖ». 28-летний игрок готов покинуть «Манчестер Сити» ради нового спортивного вызова, а также из-за желания сменить город проживания.

В подписании Бернарду Силвы заинтересован не только «ПСЖ», но и «Барселона», давно изучающая способы подписания игрока в условиях ограниченных финансовых ресурсов.