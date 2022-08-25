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Бернарду Силва недоволен сорвавшимся переходом в «ПСЖ»

 
25 Августа 2022 • 23:21 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

По информации источника, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предпочёл бы перебраться в «Пари Сен-Жермен».

На днях стало известно, что французский гранд предложил за португальца около 70 млн евро, на что «горожане» ответили отказом. Как сообщает журналист Данкан Кастлз, Силва недоволен тем, что ему не позволили перейти в «ПСЖ». 28-летний игрок готов покинуть «Манчестер Сити» ради нового спортивного вызова, а также из-за желания сменить город проживания.

В подписании Бернарду Силвы заинтересован не только «ПСЖ», но и «Барселона», давно изучающая способы подписания игрока в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Августа 2022 в 23:27
Бернарду, а ты психани как гелевый...Или объяви "семейные проблемы"... Делов-то... Хе-хе...
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