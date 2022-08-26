Галтье: «Неймар великолепно начал сезон»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал выступления Неймара на старте сезона. Напомним, что в первых четырёх официальных матчах новой кампании бразилец отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

«Неймар великолепно начал сезон. Я видел, что у ди Марии есть рекорд по количеству ассистов за сезон в Лиге 1. Хочет ли Неймар побить этот рекорд, отдав более 18 ассистов? Не знаю», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, что Неймара связывали с уходом из «ПСЖ» этим летом. Тем не менее, 30-летний бразилец остался и выдал один из лучших стартов сезона в своей карьере.