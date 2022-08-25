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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: «Подходим к новому розыгрышу Лиги чемпионов с невероятной уверенностью»

 
25 Августа 2022 • 22:20 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Монако
1 1.19 X 7.60 2 12.00
28.08 21:45

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о перспективах своего клуба в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – самый престижный турнир, мы очень рады быть здесь. Мы чувствуем, что в нашем клубе что-то меняется, но это только начало. Хотим побеждать в каждом матче. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Выиграть Лигу чемпионов мечтают все.

Наш новый тренерский штаб отлично справляется со своей работой. Мы здорово начали сезон, и прямо сейчас команда находится на пике, что позволяет нам подойти к новому розыгрышу Лиги чемпионов с невероятной уверенностью в своих силах», – отметил Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Бенфикой» и «Маккаби» Хайфа.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (3)
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Sergey999
25 Августа 2022 в 22:38
Опустят опять в плей-офф))))
NOBODY
25 Августа 2022 в 22:32
«Подходим к новому розыгрышу Лиги чемпионов с невероятной уверенностью» ---
мы не сомневаемся, что дальше группового этапа не пройдем ))))))))))
Alex1972
25 Августа 2022 в 22:24
Нассер, Насри не твой родственник??... А-ха-ха-ха...
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