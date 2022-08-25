Президент «ПСЖ»: «Подходим к новому розыгрышу Лиги чемпионов с невероятной уверенностью»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о перспективах своего клуба в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – самый престижный турнир, мы очень рады быть здесь. Мы чувствуем, что в нашем клубе что-то меняется, но это только начало. Хотим побеждать в каждом матче. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Выиграть Лигу чемпионов мечтают все.

Наш новый тренерский штаб отлично справляется со своей работой. Мы здорово начали сезон, и прямо сейчас команда находится на пике, что позволяет нам подойти к новому розыгрышу Лиги чемпионов с невероятной уверенностью в своих силах», – отметил Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Бенфикой» и «Маккаби» Хайфа.