Рамос – о матче с «Монако»: «ПСЖ» было очень трудно»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал ничью в поединке Лиги 1 против «Монако» (1:1).

«Это была очень непростая игра. «Монако» – сильный соперник, они внесли изменения в свою игровую модель, поэтому обыграть их было нелегко. Ничья – не тот результат, которым мы можем быть удовлетворены, но, в конце концов, лучше набрать одно очко, чем проиграть. Нам пришлось крайне нелегко», – приводит Footmercato послематчевую речь испанца.

«Монако» открыл счёт на 20-й минуте встречи, на что хозяева поля ответили голом Неймара с пенальти на 70-й минуте. «ПСЖ» впервые в сезоне не сумел победить, но сохранил за собой первую строчку в чемпионате благодаря разнице мячей.