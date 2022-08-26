«Интер» твёрдо решил сохранить Шкиньяра

Миланский «Интер» намерен сохранить в команде центрального защитника Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Адриена Гренье, «нерадзурри» не намерены продавать словака до конца трансферного окна.

За футболистом ранее активно охотился французский «ПСЖ», но парижский клуб не смог удовлетворить финансовые требования «Интера». Теперь же руководство итальянцев не продаст Шкриньяра, так как найти ему достойную замену будет уже невозможно.

«Интер» уже активно работает над тем, чтобы продлить контракт со своим защитником. Действующее соглашение словака с «нерадзурри» истекает в 2024 году.