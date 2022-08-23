Кюрзава может оказаться в лондонском клубе

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава привлёк внимание лондонского «Фулхэма». По информации от инсайдера Адриена Гренье, француз вполне может оказаться в стане «дачников» до закрытия трансферного окна.

Руководство «ПСЖ» уже дало понять футболисту, что он не входит в планы на следующий сезон. «Фулхэм» пока не делал предложений по Кюрзава, но собирается активизировать попытки в ближайшее время.

Напомним, что «Фулхэм» набрал пять очков в стартовых трёх турах Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне Кюрзава ни разу не выходил на поле в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции. Игрок пополнил ряды парижан летом 2015 года, перейдя из «Монако».