Галтье объяснил, почему в матче с «Монако» пенальти исполнил Неймар, а не Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мыслями о матче с «Монако» и выборе исполнителя пенальти.

«ПСЖ» не удалось продолжить победную серию – матч завершился со счётом 1:1. Парижане сравняли счёт на 70-й минуте усилиями Неймара, забившего пенальти.

«Мбаппе – наш первый пенальтист, Неймар – второй. Решение было за ними. Я видел, как они обсуждали это перед ударом. Когда Ней забил, Килиан его поздравил, – рассказывает Галтье в послематчевом интервью Prime Video Sport France. – Такие игры всегда полезны – нам противостоял соперник, доставивший много проблем. «Монако» нейтрализовал нашу атакующую угрозу, нам не хватало подвижности впереди», – отметил рулевой «ПСЖ».