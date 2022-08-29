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Чемпионат Франции. Лига 1

​Выражение лица Месси после замены стало поводом для обсуждений

 
29 Августа 2022 • 16:57 Комментировать
ПСЖ
1:1
Монако
окончен

В своё время у Лионеля Месси возникли проблемы в отношениях с Маурисио Почеттино, когда аргентинский тренер заменил своего звёздного соотечественника в матче «ПСЖ». В воскресенье Месси заменил уже Кристоф Галтье, причём сделал он это впервые – ранее форвард проводил на поле по 90 минут во всех матчах. Лионель спокойно отреагировал на замену. Футболист «дал пять» тренеру и своим партнёрам. Когда же Месси присел на скамейку, камера поймала его выражение лица, на котором читалось то ли удивление, то ли недоумение. Такое выражение лица Лео сделал после того, как к нему кто-то обратился.

Скриншот с выражением лица Лионеля Месси стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

В воскресенье «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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