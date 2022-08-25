«ПСЖ» настаивает на том, чтобы «Галатасарай» включил опцию выкупа в аренду Икарди

«ПСЖ» хочет включить опцию выкупа в соглашение с «Галатасараем» по аренде нападающего Мауро Икарди. По информации от Corriere della Sera, французский клуб хотел бы избавиться от аргентинца по окончанию сезона.

Ранее Икарди уже согласился на переход в «Галатасарай». Клубы уже согласовали, кто в каком объёме будет выплачивать аргентинцу зарплату. Напомним, что ранее Мауро отказался разрывать контракт с «ПСЖ», так как хотел получить положенные ему деньги за оставшийся срок соглашения, которое истекает летом 2024 года.

Икарди был интересен «Монце», но в конечном итоге решил не переходить в стан новичка Серии А. В этом сезоне аргентинец пока не появлялся на поле в составе «ПСЖ» в Лиге 1.