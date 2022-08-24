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«Ноттингем Форест» планирует заключить контракт с бывшим защитником «Монако»

 
24 Августа 2022 • 13:38 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
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28.08 18:30

«Ноттингем Форест» достиг соглашения с французским защитником Джибрилем Сидибе о переходе в английский клуб, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 30-летний футболист подпишет с «Ноттингем Форест» соглашение по схеме «1+1». Однако отмечается, что стороны пока не достигли полного соглашения о трансфере. В качестве альтернативы Сидибе «лесники» рассматривают экс-защитника «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Сержа Орье, который так же в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Сидибе был «Монако», который футболист покинул нынешним летом. В минувшем сезоне за монегасков француз провёл 26 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ноттингем Форест Серж Орье Джибриль Сидибе Трансферы футбола - лето 2022
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ТОТТЕНХЭМ
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