«Ноттингем Форест» планирует заключить контракт с бывшим защитником «Монако»

«Ноттингем Форест» достиг соглашения с французским защитником Джибрилем Сидибе о переходе в английский клуб, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 30-летний футболист подпишет с «Ноттингем Форест» соглашение по схеме «1+1». Однако отмечается, что стороны пока не достигли полного соглашения о трансфере. В качестве альтернативы Сидибе «лесники» рассматривают экс-защитника «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Сержа Орье, который так же в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Сидибе был «Монако», который футболист покинул нынешним летом. В минувшем сезоне за монегасков француз провёл 26 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.