Икарди и Дракслер не хотят уходить из «ПСЖ», не получив положенную зарплату по оставшемуся контракту

Футболисты «ПСЖ» Юлиан Дракслер и Мауро Икарди не хотят покидать французскую команду, не получив положенную зарплату по оставшемуся сроку контракта. Об этом в социальных сетях сообщает инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что Икарди в данный момент интересен «Галатасараю». Турецкий клуб активно пытается убедить аргентинца прийти в команду на правах годичной аренды, но футболист пока не давал окончательного согласия на переход.

Как Дракслер, так и Икарди не входят в планы главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Контракты обоих футболистов истекают по завершению сезона-2023/24.