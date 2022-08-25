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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент высказался о возможном приглашении Головина в сборную России

 
25 Августа 2022 • 13:06 Комментировать
ПСЖ
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Монако
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28.08 21:45

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о том, стоит ли включать 26-летнего футболиста в состав национальной сборной России на предстоящие сборы, которые пройдут в сентябре.

«Стоит ли дёргать Головина ради условной двухсторонки с молодёжкой? Логистика тяжёлая, но тут уже решает руководство нашей сборной, тренерский штаб. Они в контакте с игроками и определятся, как это нужно правильно сделать», — цитирует Клюева Metaratings.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе монегасков четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин Александр Клюев
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