Агент высказался о возможном приглашении Головина в сборную России

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о том, стоит ли включать 26-летнего футболиста в состав национальной сборной России на предстоящие сборы, которые пройдут в сентябре.

«Стоит ли дёргать Головина ради условной двухсторонки с молодёжкой? Логистика тяжёлая, но тут уже решает руководство нашей сборной, тренерский штаб. Они в контакте с игроками и определятся, как это нужно правильно сделать», — цитирует Клюева Metaratings.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе монегасков четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.