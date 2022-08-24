Президент «ПСЖ» грозится бесплатно забрать Шкриньяра у «Интера»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи вмешался в ход переговоров с «Интером» по Милану Шкриньяру.

Обсуждения между миланским и парижским клубами по трансферу центрального защитника велись ещё с начала лета, но в итоге зашли в тупик. «Интер» окончательно отказался продавать Шкриньяра, решив продлить с ним контракт. Ситуация явно не обрадовала президента парижан: как сообщает журналист Лоик Танзи, Нассер Аль-Хелаифи вмешался в переговоры с угрозой подписать словака следующим летом в качестве свободного агента, если «Интер» не согласится продать его сейчас за предложенную сумму.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «нерадзурри» истекает по окончании сезона 2022/23.