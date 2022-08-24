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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «ПСЖ» грозится бесплатно забрать Шкриньяра у «Интера»

 
24 Августа 2022 • 23:59 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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26.08 21:45

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи вмешался в ход переговоров с «Интером» по Милану Шкриньяру.

Обсуждения между миланским и парижским клубами по трансферу центрального защитника велись ещё с начала лета, но в итоге зашли в тупик. «Интер» окончательно отказался продавать Шкриньяра, решив продлить с ним контракт. Ситуация явно не обрадовала президента парижан: как сообщает журналист Лоик Танзи, Нассер Аль-Хелаифи вмешался в переговоры с угрозой подписать словака следующим летом в качестве свободного агента, если «Интер» не согласится продать его сейчас за предложенную сумму.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «нерадзурри» истекает по окончании сезона 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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