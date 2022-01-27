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Рамос: «Лучшие футболисты мира хотят в «ПСЖ», это уникальный проект»

27 Января 2022 • 21:52 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
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06.02 22:45

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мыслями о стремительном прогрессе парижского клуба за последние несколько лет после смены владельцев. Испанец подметил, что руководству удалось достичь многого и сделать команду одной из самых обсуждаемых в футбольной сфере.

«Возможно, у клуба не такая богатая история, но это уникальный проект. Сейчас в наших целях выиграть все трофеи, за которые мы боремся. Лучшие футболисты мира хотят к нам. У меня тоже не убавились амбиции, хочется побеждать всегда и везде», - цитирует Рамоса издание Marca.

Напомним, что пока опытный игрок не стал ключевой фигурой в новом коллективе из-за долгого процесса восстановления от травмы, полученной под конец прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
27 Января 2022 в 22:02
Ху@мос, рот прикрой, землю видно! Ваш потолок - победы в чемпионате и кубке Франции. Да и то не всегда. Поскорее бы ПСЖ вернулся туда, откуда вышел - в дерьмо!
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