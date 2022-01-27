Рамос: «Лучшие футболисты мира хотят в «ПСЖ», это уникальный проект»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мыслями о стремительном прогрессе парижского клуба за последние несколько лет после смены владельцев. Испанец подметил, что руководству удалось достичь многого и сделать команду одной из самых обсуждаемых в футбольной сфере.

«Возможно, у клуба не такая богатая история, но это уникальный проект. Сейчас в наших целях выиграть все трофеи, за которые мы боремся. Лучшие футболисты мира хотят к нам. У меня тоже не убавились амбиции, хочется побеждать всегда и везде», - цитирует Рамоса издание Marca.

Напомним, что пока опытный игрок не стал ключевой фигурой в новом коллективе из-за долгого процесса восстановления от травмы, полученной под конец прошлого сезона.