Неймар может успеть восстановиться к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов

На днях стало известно, что лидер «ПСЖ» Неймар возобновил индивидуальные тренировки после серьезной травмы ахилла, которую футболист получил пару месяцев назад в одном из поединков французского первенства.

В связи с этим появились предположения, что бразилец сумеет полностью восстановиться к первой встрече с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 15 февраля в Париже. Такой информацией поделился журналист Адриен Гренье со ссылкой на близкое окружение футболиста.

Однако парижский клуб и сам Неймар пока никак не комментируют процесс реабилитации и не называют приблизительные сроки.