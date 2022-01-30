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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар может успеть восстановиться к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов

30 Января 2022 • 20:38 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

На днях стало известно, что лидер «ПСЖ» Неймар возобновил индивидуальные тренировки после серьезной травмы ахилла, которую футболист получил пару месяцев назад в одном из поединков французского первенства.

В связи с этим появились предположения, что бразилец сумеет полностью восстановиться к первой встрече с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 15 февраля в Париже. Такой информацией поделился журналист Адриен Гренье со ссылкой на близкое окружение футболиста.

Однако парижский клуб и сам Неймар пока никак не комментируют процесс реабилитации и не называют приблизительные сроки.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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