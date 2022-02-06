Президент «Лилля» подтвердил, что рассматривает вариант с продажей Ботмана

Несмотря на многочисленные попытки «Милана» приобрести защитника «Лилля» Свена Ботмана в зимнее трансферное окно, футболист остался в чемпионате Франции. Впрочем, президент клуба заявил, что он готов выслушать предложения потенциальных покупателей уже летом.

«Мы поговорим в конце сезона. Он – хороший игрок и отличный парень, думаю, Свен заслужил право выступать на высочайшем уровне. Возможно, он соответствует даже команде, которая борется за трофей Лиги чемпионов. Если будет подходящий вариант, то мы согласимся», - приводит слова Оливье Летанга местное издание Le Parisien.