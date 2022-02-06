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Чемпионат Франции. 1 лига

Президент «Лилля» подтвердил, что рассматривает вариант с продажей Ботмана

06 Февраля 2022 • 23:39 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
4.20 3.80 1.90
2-й тайм

Несмотря на многочисленные попытки «Милана» приобрести защитника «Лилля» Свена Ботмана в зимнее трансферное окно, футболист остался в чемпионате Франции. Впрочем, президент клуба заявил, что он готов выслушать предложения потенциальных покупателей уже летом.

«Мы поговорим в конце сезона. Он – хороший игрок и отличный парень, думаю, Свен заслужил право выступать на высочайшем уровне. Возможно, он соответствует даже команде, которая борется за трофей Лиги чемпионов. Если будет подходящий вариант, то мы согласимся», - приводит слова Оливье Летанга местное издание Le Parisien.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Оливье Летанг Свен Ботман
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Идет 71 минута Лилль 1:5 ПСЖ 4.20 3.80 1.90
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