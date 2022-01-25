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Вейналдум дал своё согласие на переход в «Арсенал» слухи

25 Января 2022 • 23:42 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум надеется до конца зимнего трансферного окна сменить клубную прописку – голландец недоволен своим положением во французском коллективе и рассматривает вариант с арендой в одну из команд АПЛ.

По информации ESPN, футболист дал свое согласие на переход в «Арсенал», если руководству обоих клубов удастся договориться об условиях соглашения. «Канониры» в свою очередь также заинтересованы в подписании хавбека.

Добавим, что Вейналдума ранее сватали в «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Согласно различным данным, «ПСЖ» собиралось включить его в сделку по игроку «шпор» Танги Ндомбеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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