Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум надеется до конца зимнего трансферного окна сменить клубную прописку – голландец недоволен своим положением во французском коллективе и рассматривает вариант с арендой в одну из команд АПЛ.

По информации ESPN, футболист дал свое согласие на переход в «Арсенал», если руководству обоих клубов удастся договориться об условиях соглашения. «Канониры» в свою очередь также заинтересованы в подписании хавбека.

Добавим, что Вейналдума ранее сватали в «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Согласно различным данным, «ПСЖ» собиралось включить его в сделку по игроку «шпор» Танги Ндомбеле.