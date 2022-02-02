Неймар - лучший бразилец, выступающий в Европе

Нападающий «ПСЖ» Неймар признан лучшим бразильцем из тех, которые выступают в Европе. Неймар получил награду Samba Gold - традиционная награда для лучшего бразильского футболиста, выступающего в «старом свете». Фотографию со своим призом Неймар опубликовал в своем «Инстаграм»-профиле.

Неймар покинул Бразилию в 2013 году, когда его выкупила «Барселона». В 2017 году за его трансфер «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за его трансфер 222 миллиона евро, что и по сей день является рекордом мирового футбола. В текущем сезоне на его счету десять матчей в чемпионате Франции, в которых он забил три мяча. В последнее время Неймар не играет из-за травмы, впервые за последние девять лет не сыграв ни одного матча в январе.