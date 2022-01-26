У Месси - 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме»

Лионель Месси, разумеется, пользуется бешеной популярностью в социальной сети «Инстаграм» - это еще одно поле для извечной конкуренции с Криштиану Роналду. Правда, пока что португальский нападающий опережает Месси - у него 395 миллионов подписчиков в «Инстаграм», в то время как Месси только-только достиг цифры в 300 миллионов подписчиков. Об этом нападающий «ПСЖ» сообщил, опубликовав очередную запись.

- Теперь нас уже 300 миллионов! Благодарю всех за поддержку, обнимаю всех, - отреагировал в «Инстаграме» Лионель.

Прошлым летом Месси сменил «Барселону» на «ПСЖ», но его популярность от этого, судя по цифрам, не особо пострадала.