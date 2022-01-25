Только Канселу имеет худший процент реализации моментов в текущем сезоне, чем Месси

Переход плеймейкера Лионеля Месси в «ПСЖ» оказался не таким триумфальным, как того могли ожидать болельщики парижского гранда и личные поклонники аргентинца. На дворе уже конец января, а Лео успел отметиться лишь одним голом во французском чемпионате, успев нанести при этом 44 удара по воротам.

Таким образом, процент реализованных футболистом выстрелов составляет около 2% - это второй худший показатель среди всех игроков топ-5 ведущих лиг Европы. Хуже дела с точностью обстоят лишь у защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу – португальцу потребовалось 46 ударов, чтобы также забить всего один мяч. Подобные статистические данные у себя на страницах опубликовало издание Daily Mail.