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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только Канселу имеет худший процент реализации моментов в текущем сезоне, чем Месси

25 Января 2022 • 20:05 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Переход плеймейкера Лионеля Месси в «ПСЖ» оказался не таким триумфальным, как того могли ожидать болельщики парижского гранда и личные поклонники аргентинца. На дворе уже конец января, а Лео успел отметиться лишь одним голом во французском чемпионате, успев нанести при этом 44 удара по воротам.

Таким образом, процент реализованных футболистом выстрелов составляет около 2% - это второй худший показатель среди всех игроков топ-5 ведущих лиг Европы. Хуже дела с точностью обстоят лишь у защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу – португальцу потребовалось 46 ударов, чтобы также забить всего один мяч. Подобные статистические данные у себя на страницах опубликовало издание Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Жоау Канселу
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
25 Января 2022 в 20:15
ай.. ха-ха-ха.. меци табе ужо пора завершац карьеру.. а рон еще поиграец.. )))
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