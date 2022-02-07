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Чемпионат Франции. 1 лига

Беспроигрышная серия «ПСЖ» продолжается уже 14 матчей - это самая длинная открытая серия в Топ-5

07 Февраля 2022 • 02:40 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» уверенно разгромил на чужом поле «Лилль», ненавязчиво продемонстрировав «догам», что их прошлогоднее чемпионство было, в общем-то, событием случайным. Команда Почеттино набирает ход - она не проигрывает уже четырнадцать матчей в чемпионате Франции.

Девять встреч закончились победой «ПСЖ», еще пять раз парижане были вынуждены довольствоваться ничьей. Это - самая длинная открытая беспроигрышная серия в пятерке топовых чемпионатов Европы.

Впрочем, для «ПСЖ» это далеко не рекорд - в период с марта 2015 по февраль 2016 они не проигрывали 36 матчей в чемпионате, и это абсолютный рекорд Лиги 1. Второе место занимает серия «Нанта» образца 1994/1995 с Уэдеком, Локо и Карембе в составе - тогда «канарейки» не проигрывали 32 матча, и в 1995 году, разумеется, выиграли чемпионат.

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Лилль ПСЖ
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