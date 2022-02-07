​Месси получил высокую оценку от Le Parisien

В последние месяцы пресса то и дело ставила Лионелю Месси низкие оценки за его выступления. Теперь же нападающий «ПСЖ» может порадоваться – журналисты положительно оценили его действия в матче Лиги 1 против «Лилля».

«ПСЖ», напомним, в воскресенье разгромил «Лилль» со счётом 5:1. Лионель Месси стал автором гола и голевого паса. Издание Le Parisien поставило аргентинцу 8 баллов за прошедший матч. Ни один игрок не получил более высокую оценку.

Всего в сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 19 матчей. На счету аргентинского форварда 7 голов и 7 результативных передач на партнёров.