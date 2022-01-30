«Барселона» просит за Дембеле 20 миллионов евро

В 2017 году «Барселона» заплатила дортмундской «Боруссии» за Усмана Дембеле 105 миллионов евро, однако сейчас, спустя почти пять лет, его цена сильно снизилась. Как сообщает издание Marca, сейчас «Барселона» готова отпустить его в «ПСЖ» за всего лишь двадцать миллионов евро - более чем в пять раз ниже, чем было заплачено.

Такова цена провального трансфера и ситуации, в которой оказался клуб - летом контракт не особо приносящего пользу Дембеле все равно истекал, и он собирался покинуть «Барсу» в качестве свободного агента. Сейчас же шанс выручить за него хоть что-то еще есть.

В текущем сезоне Дембеле сыграл во всего лишь шести матчах, отметившись одной результативной передачей.