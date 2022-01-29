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«ПСЖ» не удастся договориться об аренде Ндомбеле слухи

29 Января 2022 • 20:40 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Несмотря на попытки арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, «ПСЖ» не удастся завершить сделку до конца зимнего трансферного окна. Дело в том, что парижане не смогли продать кого-то из своих игроков, чтобы освободить слот для хавбека лондонцев.

Теперь шансы подписать Ндомбеле появились у других претендентов, а именно у «Эвертона» и «Валенсии». Подобными сведениями поделился журналист Жюльен Майнар.

Также стоит уточнить, что ранее «ПСЖ» предлагал «шпорам» обмен на Джорджиньо Вейналдума, но найти компромисс сторонам так и не получилось, хотя сам голландец был не против подобного расклада событий.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Танги Ндомбеле трансферы футбола - зима 2022
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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