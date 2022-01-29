Несмотря на попытки арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, «ПСЖ» не удастся завершить сделку до конца зимнего трансферного окна. Дело в том, что парижане не смогли продать кого-то из своих игроков, чтобы освободить слот для хавбека лондонцев.

Теперь шансы подписать Ндомбеле появились у других претендентов, а именно у «Эвертона» и «Валенсии». Подобными сведениями поделился журналист Жюльен Майнар.

Также стоит уточнить, что ранее «ПСЖ» предлагал «шпорам» обмен на Джорджиньо Вейналдума, но найти компромисс сторонам так и не получилось, хотя сам голландец был не против подобного расклада событий.