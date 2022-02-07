«ПСЖ» забил 5 мячей на поле чемпиона Франции

В последнее время матчи между «Лиллем» и «ПСЖ» получались напряжёнными и непредсказуемыми. Сегодня же текущий лидер сезона во Франции поставил на место действующего чемпиона, забив в его ворота на выезде сразу пять мячей.
Данилу Перейра быстро открыл счет, а на гол Свена Ботмана столичная команда ответила меткими ударами Преснела Кимпембе и Лионеля Месси. Во втором тайме Перейра оформил дубль, а точку поставил Килиан Мбаппе - 5:1.
Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет 13 очков.
Протокол игры
|10'Данилу Перейра (0:1)
|(1:1) Ботман Свен28'
|32'Кимпембе Преснел (1:2)
|38'Месси Лионель (1:3)
|51'Данилу Перейра (1:4)
|67'Мбаппе Килиан (1:5)
Грбич Иво•Челик Зеки • 75'Фонте Жозе•Ботман Свен•Гудмундссон Габриэль•Веа Тимоти 70' (Гомес Анхель ( 70') •Андре Бенжамин•Онана Амаду•Бамба Джонатан 86' (Жегрова Эдон ( 86') •Бен Арфа Хатем 70' (Брадарич Домагой ( 70' ) • 83'Дэвид Джонатан
Запасные: Джало Тьягу•Пье Жереми•Шека•Рагубьер Уго•Лео Жардим
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф•Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел 78' (Керер Тило ( 78') •Мендеш Нуну•Данилу Перейра•Паредес Леандро 45' 85' (Симонс Хави ( 85') •Верратти Марко•Месси Лионель•Мбаппе Килиан•Ди Мария Анхель 45' (Дракслер Юлиан ( 45')
06 февраля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
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