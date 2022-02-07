«ПСЖ» забил 5 мячей на поле чемпиона Франции

В последнее время матчи между «Лиллем» и «ПСЖ» получались напряжёнными и непредсказуемыми. Сегодня же текущий лидер сезона во Франции поставил на место действующего чемпиона, забив в его ворота на выезде сразу пять мячей.

Данилу Перейра быстро открыл счет, а на гол Свена Ботмана столичная команда ответила меткими ударами Преснела Кимпембе и Лионеля Месси. Во втором тайме Перейра оформил дубль, а точку поставил Килиан Мбаппе - 5:1.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет 13 очков.