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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» забил 5 мячей на поле чемпиона Франции

07 Февраля 2022 • 00:44 Комментировать (1)
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

В последнее время матчи между «Лиллем» и «ПСЖ» получались напряжёнными и непредсказуемыми. Сегодня же текущий лидер сезона во Франции поставил на место действующего чемпиона, забив в его ворота на выезде сразу пять мячей.

Данилу Перейра быстро открыл счет, а на гол Свена Ботмана столичная команда ответила меткими ударами Преснела Кимпембе и Лионеля Месси. Во втором тайме Перейра оформил дубль, а точку поставил Килиан Мбаппе - 5:1.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет 13 очков.

Протокол игры  
Лилль 1:5ПСЖ
  10'Данилу Перейра (0:1)
(1:1) Ботман Свен28'   
  32'Кимпембе Преснел (1:2)
  38'Месси Лионель (1:3)
  51'Данилу Перейра (1:4)
  67'Мбаппе Килиан (1:5)
Грбич ИвоЧелик Зеки   75'Фонте ЖозеБотман СвенГудмундссон ГабриэльВеа Тимоти  70' (Гомес Анхель (  70') Андре БенжаминОнана АмадуБамба Джонатан  86' (Жегрова Эдон (  86') Бен Арфа Хатем  70' (Брадарич Домагой (  70'   83') Дэвид Джонатан
Запасные: Джало ТьягуПье ЖеремиШекаРагубьер УгоЛео Жардим
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосКимпембе Преснел  78' (Керер Тило (  78') Мендеш НунуДанилу ПерейраПаредес Леандро   45'  85' (Симонс Хави (  85') Верратти МаркоМесси ЛионельМбаппе КилианДи Мария Анхель  45' (Дракслер Юлиан (  45')
Запасные: Мишю ЭдуарЭбимбе ЭрикБернат ХуанДагба КолинНавас КейлорКюрзава Левен
06 февраля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Vova52
07 Февраля 2022 в 01:04
bravo Messi , chto on vitvoryaet..... ! assist,1 gol i 1 planka.... a skol@o podach na vixod ....
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окончен Труа 0:0 Метц 2.35 3.10 3.30
окончен Реймс 5:0 Бордо 2.10 3.45 3.50
окончен Страсбург 1:0 Нант 1.77 3.70 4.60
окончен Ницца 0:1 Клермон
окончен Ренн 2:0 Брест
окончен Лилль 1:5 ПСЖ 4.20 3.80 1.90
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