Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Лидер «Аякса» попал в сферу интересов «ПСЖ» слухи

05 Февраля 2022 • 23:11 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.20 3.80 1.83
Через 22 ч. 18 мин.

«ПСЖ» уже начал строить планы на летнее трансферное окно. В частности, парижане снова ищут футболистов для усиления атакующей линии.

В этот раз руководство клуба решило задуматься о перспективе команды в долгосрочных планах, обратив свое внимание на одного из самых талантливых игроков Бразилии. Речь идет о новоиспеченном лидере «Аякса» Антони, свидетельствует журналист Адриан Гренье.

Согласно источнику, голландцы хотят выручить за плеймейкера около 60 миллионов евро. Полагается, что эта сумма окажется подъемной для гранда Лиги 1. К слову, в текущем сезоне на счету Антони 16 результативных действий в 22 матчах за «Аякс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСЖ Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Утрехт 3:2 Камбюр 1.37 5.20 7.50
окончен Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен 2.50 3.55 2.70
окончен ПСВ 1:2 АЗ Алкмаар 1.58 4.30 5.30
окончен ПЕК Зволле 1:1 НЕК Неймеген 2.07 3.50 3.55
Идет 60 минута Твенте 3:0 Витесс 2.45 3.25 2.95
06.02  14:15 Фейеноорд ... Спарта Роттердам
06.02  16:30 Гронинген ... Гоу Эхед Иглс 1.92 3.40 4.20
06.02  16:30 Виллем II ... Ваалвейк 2.17 3.45 3.35
06.02  18:45 Аякс ... Хераклес
Все матчи
Новости
05 Февраля
23:57 · Голландия. Эредивизие
ПСВ проиграл АЗ, ведя в счёте
23:11 · Голландия. Эредивизие
Лидер «Аякса» попал в сферу интересов «ПСЖ» слухи
11:30 · Голландия. Эредивизие
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» восходящую звезду «Аякса»
31 Января
08:23 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» окончательно отказалась от намерений по Тальяфико
07:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заинтересовался Гравенберхом
30 Января
22:15 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» и «Аякс» заключили сделку по Ихаттарену официально
21:27 · Голландия. Эредивизие
Сделка «Барселоны» и «Аякса» по Тальяфико срывается
29 Января
22:22 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» приготовила финальное предложение по защитнику «Аякса» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
28 Января
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов объяснил, почему Хендрикс не хотел покидать «Спартак»
27 Января
09:44 · Россия. Премьер-лига
«Слава богу, что он перешёл»: Широков высказался об уходе Хендрикса из «Спартака»
01:29 · Голландия. Эредивизие
«Наравне с Кройфом и Бергкампом» - бывший форвард «Манчестер Сити» решил защищать цвета НЕК-а
26 Января
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Хендрикс - игрок уровня ФНЛ»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде: В «Фейеноорде» оценили аренду Хендрикса
11:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса подтвердил переход игрока из «Спартака» в «Фейеноорд» 1
Все новости
Рекомендуем