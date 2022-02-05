«ПСЖ» уже начал строить планы на летнее трансферное окно. В частности, парижане снова ищут футболистов для усиления атакующей линии.

В этот раз руководство клуба решило задуматься о перспективе команды в долгосрочных планах, обратив свое внимание на одного из самых талантливых игроков Бразилии. Речь идет о новоиспеченном лидере «Аякса» Антони, свидетельствует журналист Адриан Гренье.

Согласно источнику, голландцы хотят выручить за плеймейкера около 60 миллионов евро. Полагается, что эта сумма окажется подъемной для гранда Лиги 1. К слову, в текущем сезоне на счету Антони 16 результативных действий в 22 матчах за «Аякс».