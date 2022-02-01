Зидан бы возглавил «ПСЖ» в этом сезоне, если бы не матчи с «Реалом»

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже давно бы возглавил «ПСЖ», если бы французам не предстояло встретиться в плей-офф Лиги чемпионов с его бывшим клубом.

Адриен Гренье у себя в «Твиттере» сообщил, что двухматчевая дуэль с «Реалом» является главной преградой назначению Зидана в «ПСЖ». Отметим, что первая игра пройдёт на «Парк-де-Пренс», тогда как ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу».

Нынешний наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино уже долгое время находится под давлением. Сам аргентинец уже давно хочет уйти, а одним из вариантов для продолжения карьеры для него является «Манчестер Юнайтед».