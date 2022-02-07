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Чемпионат Франции. 1 лига

Во Франции оценили игру Месси в матче с «Лиллем»

07 Февраля 2022 • 12:13 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

В рамках очередного тура чемпионата Франции состоялся поединок между «Лиллем» и «ПСЖ». Столичный гранд катком прошелся по действующему чемпиону Лиги 1, отпраздновав победу со счетом 5:1. Голом и ассистом в этом матче отметился аргентинский форвард Лионель Месси.

Журналисты Lequipe оценили игру 34-летнего нападающего – Лео получил семь баллов из десяти возможных. Это самая высокая оценка среди всех участников поединка.

В текущем сезоне французского чемпионата Месси провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

После 23 туров «ПСЖ» опережает ближайшего преследователя на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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