Рамос признался - перед тем, как перейти в «ПСЖ», советовался с Месси и Неймаром

Защитник Серхио Рамос после долгих лет службы мадридскому «Реалу» решил покинуть клуб и перебраться в парижский «ПСЖ». Не так давно Рамос даже забил свой первый гол в составе нового клуба, отличившись в поединке с «Реймсом», в котором его команда одержала победу со счетом 4:0. По словам Рамоса, перед тем, как сменить клуб, он попытался поговорить об этом со всеми, с кем можно было.

- Говорил с другими игроками, в том числе и с Месси, и с Кейлором Навасом - он мне как брат. Обсуждали переход и с Неймаром. Прием был просто великолепным, мне было намного легче адаптироваться, - заявил Рамос клубным СМИ.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год, долгое время он был капитаном команды.