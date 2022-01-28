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Рамос признался - перед тем, как перейти в «ПСЖ», советовался с Месси и Неймаром

28 Января 2022 • 00:37 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Защитник Серхио Рамос после долгих лет службы мадридскому «Реалу» решил покинуть клуб и перебраться в парижский «ПСЖ». Не так давно Рамос даже забил свой первый гол в составе нового клуба, отличившись в поединке с «Реймсом», в котором его команда одержала победу со счетом 4:0. По словам Рамоса, перед тем, как сменить клуб, он попытался поговорить об этом со всеми, с кем можно было.

- Говорил с другими игроками, в том числе и с Месси, и с Кейлором Навасом - он мне как брат. Обсуждали переход и с Неймаром. Прием был просто великолепным, мне было намного легче адаптироваться, - заявил Рамос клубным СМИ.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год, долгое время он был капитаном команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Января 2022 в 00:46
Дудка ,что он мог обсуждать с Месси ??? Рамос уже был там когда Месси туда попал
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