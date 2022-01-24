Автогол игрока «Реймса» в матче против «ПСЖ» переписали на Верратти

В 22 туре чемпионата Франции «ПСЖ» разбил у себя дома «Реймс» со счётом 4:0. Один из мячей парижского клуба был засчитан как автогол защитника «Реймса» Ваута Фаса. Однако уже после игры стало известно, что гол был перезаписан на Марко Верратти.

Это означало то, что итальянский полузащитник во вчерашнем матче оформил дубль, а Лионель Месси записал в свой актив голевую передачу. Теперь на счету аргентинца один гол и 5 результативных передач в чемпионате Франции.

Сейчас «ПСЖ» идёт на первом месте в Лиге 1, опережая ближайших преследователей из «Ниццы» на 11 очков. В прошлом сезоне парижский клуб не сумел оформить чемпионство, уступив титул «Лиллю».