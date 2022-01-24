Почеттино рассказал о форме Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о текущей форме Лионеля Месси. Отметим, что во вчерашнем матче против «Реймса» аргентинец провёл на поле 30 минут и сумел отличиться результативной передачей.

«Хорошо, что он смог сыграть 30 минут. Постепенно он восстанавливается от ковида», – заявил Почеттино на послематчевой пресс-конференции. Напомним, что матч между «ПСЖ» и «Реймсом» закончился победой «парижан» со счётом 4:0.

Отметим, что ранее Лионель Месси сдал позитивный тест на коронавирус. Из-за этого футболист пропустил несколько матчей своей команды, а также не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие игры квалификации к чемпионату мира 2022.