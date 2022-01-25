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Ротен: «Оказывается, конструктивно критиковать Месси – теперь означает не разбираться в футболе»

25 Января 2022 • 21:35 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал слова нападающего «Реала» Карима Бензема, который на днях встал на защиту Лионеля Месси и призвал не критиковать аргентинца за его выступления в новом клубе.

«Бензема так говорит, потому что он не видел, как Месси сейчас играет в «ПСЖ». К нам приехал не тот футболист, которого все знали. Есть такая вещь, как конструктивная критика – это не всегда негатив. Оказывается, сказать, что Лео не в лучшей форме – теперь означает не разбираться в футболе», - иронично отреагировал Ротен в интервью для RMC Sport.

Напомним, что дела у действующего обладателя «Золотого мяча» в Париже и вправду плохи – он забил лишь один гол во внутреннем чемпионате, демонстрируя ужасную реализацию моментов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Жером Ротен
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
25 Января 2022 в 22:04
Когда собаке делать нечего - она яйца лижет... Ротен ты идиот... ПСЖ везде первый, а тебя все не устраивает... Это удел всех бывших... Хе-хе.
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