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Кафу: «Я удивлён, что Неймар так и не выиграл «Золотой мяч»

05 Февраля 2022 • 00:35 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
3.85 3.80 1.90
06.02 22:45

Легендарный бразильский защитник Кафу, известный своими выступлениями за «Милан» и национальную сборную, поделился мнением касательно карьеры Неймара, которого он считает одним из самых талантливых футболистов мира.

Кафу признался, что несколько лет назад ожидал увидеть нынешнего лидера «ПСЖ» с самой престижной индивидуальной наградой в руках. «Я удивлен, что Неймару так и не удалось выиграть «Золотой мяч». Необходимо ли для этого стать триумфатором чемпионата мира? Думаю, нет. Ему было под силу проявить себя исключительно благодаря уровню игры. Сейчас уже есть более очевидные кандидаты, конечно», - цитирует Кафу испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Кафу ПСЖ Неймар
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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